Вблизи МКС пролетел фрагмент американской ракеты Falcon 9

Специалисты сообщают, что это в итоге не помешало космонавтам.

Потенциальную угрозу представлял обломок ракеты-носителя, принадлежащей частной космической компании SpaceX. Он пролетел мимо международной станции на расстоянии пяти километров сегодня ранним утром, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Этот фрагмент вращается вокруг Земли уже два года. Предстоящее сближение траекторий спрогнозировали еще несколько дней назад, но в центре управления полетами менять орбиту МКС не стали.

Сегодняшний случай — уже третий за последний месяц. В середине ноября мимо станции пролетел фрагмент китайского спутника, а через пару дней — еще несколько обломков российского. Как утверждает Вашингтон, они образовались после того, как Москва испытала противоспутниковое оружие, сбив им собственный космический аппарат. Российская сторона, в свою очередь, заверяет, что эти фрагменты опасности не представляли.

Сегодняшняя ситуация не помещала планам: во время сближения экипаж МКС планово готовился к расстыковке российского грузового корабля.