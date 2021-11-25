ВОЗ назвала непривитых людей главным распространителем коронавируса

ВОЗ призвала всех, кому не противопоказана вакцинация, сделать прививку, особенно это касается людей старше шестидесяти лет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что подавляющее большинство пациентов в стационарах не привиты. Власти утверждают, что не делали прививку и большинство умерших от коронавируса.