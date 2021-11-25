ВОЗ призвала всех, кому не противопоказана вакцинация, сделать прививку, особенно это касается людей старше шестидесяти лет.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что подавляющее большинство пациентов в стационарах не привиты. Власти утверждают, что не делали прививку и большинство умерших от коронавируса.
ВОЗ назвала непривитых людей главным распространителем коронавируса
ВОЗ призвала всех, кому не противопоказана вакцинация, сделать прививку, особенно это касается людей старше шестидесяти лет.