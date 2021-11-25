У здания Верховного суда задержали человека с плакатом «Спасибо, Мемориал, ты помнишь о нас»

Это сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Сегодня Верховный суд рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала**».
2021-11-25T11:31:31+03:00
2021-11-25T11:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 25 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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