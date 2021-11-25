У здания Верховного суда задержали человека с плакатом «Спасибо, Мемориал, ты помнишь о нас»

Это сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Сегодня Верховный суд рассматривает иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала**».

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