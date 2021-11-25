Власти Кемеровской области сообщили о гибели девяти горняков в результате ЧП на шахте Листвяжная

В шахте до сих пор остается 48 человек. Источники ТАСС в экстренных службах утверждают, что спасатели установили местонахождения шахтеров, но ситуация осложняется сильным задымлением.
2021-11-25T11:27:07+03:00
2021-11-25T11:27:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:27, 25 ноября 2021
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