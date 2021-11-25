МВД проведет проверку онлайн-кинотеатра Netflix на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В жалобе, полученной ведомством, утверждается, что связанные с этой тематикой фильмы и сериалы имеют маркировку «16+».

Обращение в МВД, как пишет газета «Ведомости», направила Ольга Баранец – она называет себя «общественным уполномоченным по правам семьи». Активистка утверждает, что сервис Netflix имеет целую коллекцию фильмов, которые повествуют о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. В этом она видит пропаганду ЛГБТ-сообщества среди подростков. Аналогичное обращение есть и на сайте так называемого «уполномоченного». Баранец убеждена, что Netflix умышленно предлагает российским детям «извращения» и создает, как она выразилась, «привлекательный образ нетрадиционных сексуальных отношений». Сами подростки, как утверждает автор жалобы, никогда бы об этом не задумались.

Всего в подборке, представленной Баранец, несколько сотен фильмов и сериалов о жизни ЛГБТ-сообщества. Среди них, в том числе, фильм «Горбатая гора», который имеет маркировку «18+». При этом источник, близкий к Netflix, утверждает, что в начале ноября сервис проверял коллекцию и не нашел в ней подобных картин, которые бы предназначались для зрителей старше 16 лет.

В МВД и в Netflix ситуацию пока не комментировали.