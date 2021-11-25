ЦРУ, как пишет The Washington Post, пригрозила России последствиями, если она связана с «гаванским синдромом»

В Вашингтоне не исключают, что Москва стоит за атаками на американских госслужащих.

В конфиденциальном разговоре с руководством ФСБ и СВР директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что причинение американским служащим и членам их семей серьёзных повреждений мозга недопустимо для профессиональной разведки. По его словам, в случае, если Россия причастна к этим инцидентам, она не избежит последствий. Об этом пишет американская газета The Washington Post. По её данным, разговор произошел во время визита Бернса в Москву в минувшем ноябре.

Еще летом он не исключал, что Москва может быть связана с так называемым «гаванским синдромом». Однако, как отмечает издание, характер заявлений главы разведки указывает на то, что американские власти так и не выяснили причину необычных инцидентов.

Речь идёт о различных случаях «аномальных нарушений здоровья», которые произошли с дипломатами и госслужащими США в разных странах мира в разное время, начиная с 2016 года. Симптомы разнообразные – от головных болей и проблем со зрением до головокружения и травм мозга.

Ранее в Национальной академия наук, инженерии и медицины Соединённых Штатов наиболее вероятной причиной «гаванского синдрома» называли направленное радиочастотное излучение.

В Москве неоднократно отрицали свою причастность к этим инцидентам. Например, замдиректора департамента информации и печати МИДа Александр Бикантов называл предположения о связи России с этими случаями очередным «фейком русофобской пропаганды».