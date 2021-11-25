В Польше задержали 66-летнего гражданина республики по подозрению в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина республики по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Польское агентство печати. Задержанный не признал свою вину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
2021-11-25T11:04:31+03:00
2021-11-25T11:14:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 25 ноября 2021
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