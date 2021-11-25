«Роскосмос» сообщает, что фрагмент американской ракеты Falcon-9 прошел в пяти километрах от МКС

«Роскосмос» сообщает, что фрагмент американской ракеты Falcon-9 прошел в пяти километрах от Международной космической станции. Угрозы для МКС нет. В космическом ведомстве отметили, что российский экипаж планово готовится к расстыковке с грузовым кораблем «Прогресс».
2021-11-25T10:33:43+03:00
2021-11-25T10:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 25 ноября 2021
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