«Роскосмос» сообщает, что фрагмент американской ракеты Falcon-9 прошел в пяти километрах от МКС

«Роскосмос» сообщает, что фрагмент американской ракеты Falcon-9 прошел в пяти километрах от Международной космической станции. Угрозы для МКС нет. В космическом ведомстве отметили, что российский экипаж планово готовится к расстыковке с грузовым кораблем «Прогресс».