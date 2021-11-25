Поставки американского растительного мяса в Россию прекратись из-за продуктового эмбарго

Импортеры надеются, что это временно.

Таможня отнесла аналог мяса из Соединенных Штатов к категории прочих пищевых продуктов, ввоз которых в Россию запрещен с 2014 года, сообщает газета «Коммерсант». Импортер продукта относит растительный продукт к прочим белковым концентратам, которые не попадают под продовольственное эмбарго. Юристы предполагают, что поведение российской таможни может быть связано с нежеланием брать на себя риски. Обжаловать решение ведомства удалось только на прошлой неделе: Арбитражный суд Москвы встал на сторону импортера.

Между тем ситуация оказалась выгодной для российских производителей растительного мяса. По словам собеседника газеты, представителя сельскохозяйственной индустрии, покупатели могли понять, что большой разницы между местным продуктом и американским нет. К тому же импортный аналог мяса обходится потребителям дороже.

Поставщик обещает наладить поставку американского растительного мяса в ближайшее время. На это также надеются и отдельные российские ритейлеры.