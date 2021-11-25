Начальник военного полигона Капустин Яр Олег Кислов отправлен под домашний арест в рамках дела о хищении трехсот тонн мазута, принадлежавшего Министерству обороны, сообщает газета «Коммерсантъ». Источники издания близкие к расследованию утверждают, что показания на Кислова дал его подчиненный Алексей Прудников, который заключил досудебное соглашение с главной военной прокуратурой. Кислову предъявлено обвинения в получении взятки.
2021-11-25T10:32:32+03:00
2021-11-25T10:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 25 ноября 2021
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