Министерство внутренних дел проверит видеосервис Netflix на предмет соблюдения закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Жалобу подала Ольга Баранец, которая называет себя «общественным уполномоченным по защите семьи», пишет газета «Ведомости». Netflix могут оштрафовать на один миллион рублей.
2021-11-25T10:31:53+03:00
2021-11-25T10:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 25 ноября 2021
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