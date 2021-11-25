Известный хоккеист Павел Дацюк дал показания в суде в защиту бывшего схимонаха Сергия

Это сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов. Дацюк, в частности, рассказал, что добровольно помогал, в том числе финансово, Среднеуральскому монастырю. Сергия обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Бывший игумен виновным себя не признает. Он связывает свое уголовное преследование с разногласиями с РПЦ. Рассмотрение дела проходит в Измайловском суде Москвы. Оно закрыто для публики в связи с каратинными мерами.
2021-11-25T10:31:18+03:00
2021-11-25T10:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 25 ноября 2021
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