В Словакии с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса

Параллельно с этим вводятся строгие ограничения.

Из-за резкого роста числа заболевших ковидом, а также госпитализаций власти Словакии решили сократить возможности для свободного перемещения жителей. В частности, им нельзя будет выходить из дома в ночное время и посещать кафе и рестораны (они будут работать только навынос). Прогулки будут разрешены только в пределах районов, где живут люди. В республике также введен запрет на общественные мероприятия, не будут работать никакие магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. При этом выезд из Словакии не запрещен, также пока не закрываются школы.

Пока локдаун и режим чрезвычайной ситуации в стране введены на две недели, но решением правительства Словакии они могут быть продлены на срок вплоть до трех месяцев. Республика переживает очередную волну коронавируса, а накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших ковидом за всю пандемию – свыше 10 тысяч человек, при том, что еще месяц назад показатель был в три раза меньше. При этом в Словакии вакцинированы менее 50% граждан, а подавляющее большинство госпитализированных не сделали прививки.

Схожие меры в понедельник первой в Евросоюзе ввела Австрия. Она объявила локдаун на 20 дней – причем как для привитых, так и для непривитых. В Вене не исключают, что в скором времени могут ввести обязательную вакцинацию для всех австрийцев.

На страны Европы сейчас приходится около двух третей всего суточного прироста заболевших коронавирусом в мире: за день было выявлено свыше 400 тысяч новых случаев.