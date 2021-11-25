Сегодня в Сочи пройдут переговоры президентов России и Сербии

Александр Вучич назвал предстоящую встречу чрезвычайно важной. В Белграде ожидают, что главным итогом станет сверхльготная цена на газ для Сербии – самая низкая во всей Европе. Накануне визита Вучич заявил, что надеется на гибкие договоренности с «Газпромом».

По словам Вучича, сейчас Сербия платит за тысячу кубометров российского газа 270 долларов, хотя на мировых биржах цена уже превысила тысячу долларов. Пожелания Сербии намного ниже пятисот или шестисот долларов, добавил сербский руководитель. Он выразил надежду, что российский президент пойдёт навстречу.