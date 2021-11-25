Законопроекты о QR-кодах могут быть рассмотрены в Госдуме в середине декабря

Госдума должна утвердить календарь своей работы сегодня. После этого он поступит президенту и правительству. Спикер палаты Вячеслав Володин предложил обсудить QR-коды в Telegram и открыл комментарии для пользователей. Менее чем за сутки он собрал почти двести тысяч негативных отзывов.

Пост Вячеслава Володина мессенджере «Телеграм», в котором спикер нижней палаты парламента призвал граждан делиться своим мнением о законопроекте, собрал уже более 240-ка тысяч комментариев. Люди активно высказываются – в минуту появляется более сотни записей. Подавляющее большинство против QR-кодов. Одни благодарят спикера Госдумы за то, что он решил прислушаться к мнению людей, а затем в уважительной форме выражают свой протест. Как правило отмечают, что ограничение в правах непривитых противоречит Конституции. Другие называют эти поправки фашизмом и угрожают властям трибуналом.

Вячеслав Володин открыл комментарии к этой публикации вчера. Он сказал, что обратная связь важна и без неё парламент работать не может.

Правительство направило в Госдуму законопроекты о введении по всей стране обязательных QR-кодов еще в ноябре. Интернет издание «Медуза*» писало, что рассмотрение этих поправок отложили из-за разных позиций в руководстве страны и из опасений перед протестами. В свою очередь РБК со ссылкой на источники в Госдуме вчера сообщило, что законопроект рассмотрят уже в декабре.

В Кремле пока воздерживаются от оценок этого законопроекта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это прерогатива парламента, и работа по этим поправкам только начинается.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.