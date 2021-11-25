Поставки растительных аналогов мяса Beyond Meat из США в Россию приостановлены

Российская таможня посчитала, что продукт попадает под продовольственное эмбарго. Американская компания обжаловала это решение в суде и намерена возобновить импорт, пишет газета «Коммерсантъ».
2021-11-25T09:33:23+03:00
2021-11-25T09:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 25 ноября 2021
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