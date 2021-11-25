Джонсон и Макрон договорились о том, что страны будут совместно бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о том, что страны будут совместно бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш. В частности, может быть организовано совместное полицейское патрулирование вдоль побережья. Вчера у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию. По данным французских властей, погиб 31 человек.
2021-11-25T09:32:54+03:00
2021-11-25T09:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 25 ноября 2021
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