Джонсон и Макрон договорились о том, что страны будут совместно бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о том, что страны будут совместно бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш. В частности, может быть организовано совместное полицейское патрулирование вдоль побережья. Вчера у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию. По данным французских властей, погиб 31 человек.