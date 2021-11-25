Один человек погиб на шахте Листвяжная в Кузбассе, 43 пострадали, сообщили местные власти

По предварительной информации, в вентиляционной шахте произошло возгорание угольной пыли, возникло задымление. В этот момент в шахте находилось 285 человек. На поверхность выведено 236. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. Для помощи пострадавшим на шахту вылетел вертолет с врачами Центра медицины катастроф.