Парламент Молдавии как ожидается, одобрит решение Правительства о выделении денег на погашение долга «Газпрому»

Вице-премьер Молдавии сообщил, что в стране сожалеют о позиции российской компании по вопросу задолженности, поскольку Кишинёв заранее оповестил «Газпром» о проблемах. Вместе с тем он также заверил, что Парламент поддержит решение Правительства о выделении 74 миллионов долларов компании «Молдовагаз».

Ранее «Газпром» предупредил Кишинев, что если организация не выплатит всю сумму задолженности, то российская сторона отключит Молдавии газ. Срок ультиматума истек накануне, но Правительство республики объяснило, что за выделенные 48 часов решить вопрос невозможно, поскольку необходимо одобрение депутатов и внесение поправок в бюджет страны. Как только эти этапы будут пройдены, долг будет выплачен, подчеркнул вице-премьер Молдавии.

В конце октября Молдавия из-за нехватки газа договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставки топлива на пять лет.