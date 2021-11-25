Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нужно сокращать количество мигрантов в сфере городского ЖКХ

Он сказал об этом в интервью РИА Новости.

Ранее мэр сообщил о двукратном сокращении количества мигрантов на московских стройках. Он указал, что к такой работе нужно привлекать, цитирую, «людей другого качества, например, россиян из регионов», и строителям нужно повышать зарплату.

По данным мэрии, в результате пандемии коронавируса в городе осталось 40 тысяч из 120 тысяч мигрантов.