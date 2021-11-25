Госдума 16 декабря может рассмотреть законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах

Госдума 16-го декабря может рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Документы внесены в думский календарь на следующий месяц. Как ожидается, депутаты утвердят его 25 ноября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает важным всесторонне обсудить законопроекты. Он открыл для комментариев свой пост в Telegram-канале. Комментариев уже больше двухсот тысяч, и многие пользователи высказывают резко отрицательное отношение к введению QR-кодов.