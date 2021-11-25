Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на шахте в Кемеровской области выросло

За помощью обратились около 4 десятков человек.

Большинство пострадавших на шахте «Листвяжной» на юге Кузбасса, по данным Центра медицины катастроф, отравились угарным газом. Их число может возрасти, уточняют медики, так как шахтеры могли не успеть воспользоваться так называемыми «самоспасателями». Причиной происшествия источники агентства ТАСС называют возгорание угольной пыли, которая вызвала задымление. По их данным, первоначальная версия взрыва на шахте не подтвердилась. Двое пострадавших, по словам врачей, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Возгорание, как говорят в местном МЧС, произошло в вентиляционной шахте на глубине около 250 метров. На момент происшествия в забое находились около 300 человек. Сейчас на месте работают специальные службы, которые эвакуируют шахтеров. Большинство уже подняли на землю, однако местонахождение еще около 50 горняков пока остается неизвестным. В администрации шахты настаивают, что работники сейчас самостоятельно выходят на поверхность. На место ЧП выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту происшествия в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.