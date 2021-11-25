В Словакии с сегодняшнего дня вводят локдаун и режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса

В республике вводится запрет на выход из дома в ночное время. Гулять вообще можно только в пределах района проживания. Нельзя проводить общественные мероприятия, все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Кафе и рестораны могут работать только навынос через специальные окна на улице. Школы пока закрывать не будут, но это может случиться, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Не прошедших вакцинацию сотрудников рекомендуется перевести на удаленную работу, если это сделать нельзя, то их нужно периодически тестировать. Такие меры введены на две недели.

Одновременно устанавливается режим чрезвычайной ситуации. Сколько он продлится, пока не известно, однако максимальный его срок не может превышать 90 дней, согласно норме. Действующие в стране ограничения в правительстве Словакии назвали необходимостью и обвинили в ситуации тех, кто отказывается вакцинироваться.

В Словакии за последний месяц ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом вырос в три раза. В среднем каждый день выявляют около 10 тысяч случаев заражения.