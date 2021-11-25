Z Архив новостей новости
5 2 6 80
08:32, 25 ноября 2021

Госдума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина

Его подозревают в незаконной охоте. Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам поддержать представление генпрокурора. Сам Рашкин ранее признал, что убил лося, однако был уверен, что ничего противоправного не совершал. Депутат неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 102 6 8437 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 78 6 7440 23.11
Блоги

Алексей Навальный политик

В тюрьме все время ждешь В день свидания время просто останавливается и тянется невыносимо медленно — высшие силы дразнят тебя и посмеиваются. А потом — ура, ура, наконец-то «осужденный Навальный, собирайтесь на свидание»...

5 207 6 78531 18.11
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Гибридная совесть Как проваливается план Лукашенко по «прорыву в Европу»...

5 92 6 43783 18.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 182 6 20975 19.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 110 6 12934 23.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 167 6 21100 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 85 6 11424 19.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 13152 20.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 242 6 39916 24.11
Блоги

Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала» «Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. Мы призываем Генпрокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке»...

5 43 6 10228 18.11
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 162 6 32635 20.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Диалог с антиваксерами Пока, правда, предлагается провести эту дискуссию чуть ли не в морге. Точнее, в красной зоне, в реанимации…

5 39 6 8164 24.11
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 55 6 11835 19.11
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17339 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41322 22.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Начальника военного полигона Капустин Яр, генерал-майора Олега Кислова отправили под домашний арест По сведениям Ъ, ему предъявили обвинение в получении крупной взятки.

5 4 6 2879
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 68981 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4482 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 170 6 322644 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 287 6 108200 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334075
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5092280

Сегодня в эфире