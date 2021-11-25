Госдума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина

Его подозревают в незаконной охоте. Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам поддержать представление генпрокурора. Сам Рашкин ранее признал, что убил лося, однако был уверен, что ничего противоправного не совершал. Депутат неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием.