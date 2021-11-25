Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о ликвидации международной общественной организации «Мемориал»

Верховный суд России рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации международной общественной организации «Мемориал*». Российские власти признали НКО иностранным агентом. Генпрокуратура заявила, что поводом для обращения в суд стали грубые нарушения закона. Правозащитники называют решение политическим. Они считают, что нет никаких законных оснований для ликвидации организации.
2021-11-25T08:31:44+03:00
2021-11-25T08:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 25 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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