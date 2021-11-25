Верховный суд рассмотрит сегодня требование Генпрокуратуры ликвидировать международное общество «Мемориал»

Оно, как объявили в ведомстве, систематически нарушает законодательство.

Гособвинители утверждают, что международный «Мемориал**» скрывает, что российские власти признали его НКО-иностранным агентом, а именно, не пишет в своих публикациях о том, что выполняет соответствующие функции. Прокуроры, обосновывая необходимость уничтожения организации, также отметили, что она грубо и неоднократно нарушала Конституцию.

В «Мемориале» в свою очередь объявили, что пытались соблюдать законодательство об иностранных агентах в той степени, в которой это возможно. Председатель правления международной организации Ян Рачинский отмечал, что изначально эти юридические нормы и принимались в России, чтобы преследовать движения, к которым нет содержательных претензий.

Международный «Мемориал» был объявлен иностранным агентом еще в 2016 году. С тех пор ему неоднократно вменялось несоблюдение законодательства, из-за чего организация получила множество штрафов. Только в 2019 за отсутствие маркировки в публикациях в интернете её обязали выплатить более шести миллионов рублей.

Одновременно с этим в Мосгорсуде в этим дни проходят заседания по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориала», ранее также признанного иностранным агентом. Рассмотрение этого иска пока что находится на стадии предварительных слушаний.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.