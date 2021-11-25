В шахте «Листвяжная» на юге Кемеровской области произошел взрыв

По предварительным данным, не менее 30 человек пострадали.

Менее часа назад экстренные службы Кемеровской области получили сигнал о задымлении вентиляционного штрека на глубине около 250 метров. Как сообщает агентство «Интерфакс», в забое произошел пожар, одной из причин которого могло послужить нарушение техники безопасности при проведении горных работ. Также, по данным источника, рассматривается версия короткого замыкания из-за неисправности оборудования. На момент задымления под землей, по данным ТАСС, находились около 300 человек. Сейчас работников экстренно эвакуируют на поверхность.

Как сообщает местное МЧС, госпитализированы 15 человек, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии – они отравились продуктами горения. Пока неизвестно, где находятся еще около пятидесяти шахтеров, однако администрация забоя утверждает, что они вышли на поверхность, просто пока не успели отметиться. По другим данным, местонахождение нескольких десятков горняков пока не установлено. На место ЧП выехал губернатор Кузбаса Сергей Цивилев.

Прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.