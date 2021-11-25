Об этом свидетельствуют данные немецкого Института вирусологии имени Роберта Коха.
С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5,5 млн жителей ФРГ.
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Об этом свидетельствуют данные немецкого Института вирусологии имени Роберта Коха.
С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5,5 млн жителей ФРГ.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…