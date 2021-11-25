Суд в Лондоне встал на сторону миллиардера Романа Абрамовича в деле о книге американской журналистки «Люди Путина»

Автор текста, бывшая сотрудница британской газеты Financial Times Кэтрин Белтон, в своей книги об окружении президента России назвала Романа Абрамовича «кассиром» и хранителем денег Владимира Путина.

Она также указала, что российский бизнесмен, неоднократно попадавший в рейтинги американского журнала Forbes, почти 10 лет назад по указанию Кремля купил футбольный клуб «Челси». Все потому, что многомиллиардное состояние Абрамовича находилось под управлением самого Путина. Иначе, по мнению Белтон, быть не могло: предпринимателя могли посадить в тюрьму или изгнать.

Сам Роман Абрамович назвал это клеветой. Высокий суд Лондона поддержал его позицию и признал 9 утверждений из книги дискредитирующими. После вынесения решения представитель бизнесмена сказала, что позиция суда еще раз подчеркивает необходимость скорейшего внесения изменений в книгу. В издательстве HarperCollins пообещали внимательно изучить постановление.

На книгу пожаловались еще несколько российских бизнесменов и компания «Роснефть», которые упоминались в «Людях Путина». Некоторые из их доводов лондонский суд уже отклонил.