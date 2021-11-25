Фильм с осужденным за смертельное ДТП актером Михаилом Ефремовым победил в тюремном конкурсе

Сценарий картины был основан на романе «Преступление и наказание». Его писали при участии Ефремова. Актер также озвучил фильм. Съемки проходили на специальной площадке при колонии. Играли в основном заключенные и сотрудники исправительного учреждения.

При этом в картине снялась и дочь Ефремова Вера. Свое выступление в роли Сони Мармеладовой она прислала по электронной почте, после чего фрагменты смонтировали с основной частью картины.

За монтаж Михаил Ефремов и другие участники кружка самодеятельности колонии получили первое место на Всероссийском конкурсе по творчеству Федора Достоевского. Им вручили памятные подарки и поощрение от начальства.

Как сообщала пресс-служба исправительного учреждения, ранее Ефремов поставил получасовой фильм по роману «Преступления и наказание». В нем он и другие заключенные читали отрывки из книги. Эта работа была признана лучшей на конкурсе в честь 200-летия со дня рождения Достоевского.

Актер Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы. Позже суд посчитал смягчающим обстоятельством выплату компенсации родным погибшего в аварии мужчины. Срок уменьшили до 7,5 лет.