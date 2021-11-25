Глава ВОЗ заявил, что привитые от коронавируса не должны забывать о мерах безопасности, чтобы сохранить себе жизнь

Тедрос Гебрейесус призвал все государства продолжать принимать меры по предотвращению распространения вируса:

«Если вы вакцинированы, то у вас гораздо меньше риск заболеть и умереть. Но вы все равно рискуете заразиться и заразить других. Вакцины полностью не исключают передачу вируса, но спасают жизни. Данные показывают, что до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции примерно на 60%, а после его появления этот показатель уменьшился примерно до 40%».

Тедрос Гебрейесус отметил, что следует обеспечить населению всех стран доступ к быстрому тестированию на коронавирус, а также к «новым вариантам лечения».