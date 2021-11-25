Российский ФК «Локомотив» сегодня сыграет с итальянским «Лацио».

Домашний матч пятого тура группового этапа ЛЕ начнется на «РЖД-Арене» в Москве в 20:45. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав два очка в четырех матчах. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф ЛЕ, третий клуб продолжит борьбу в Лиге конференций.
2021-11-25T05:13:32+03:00
2021-11-25T05:13:36+03:00
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05:13, 25 ноября 2021
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