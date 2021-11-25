Фрагмент американской ракеты Falcon-9 пролетит сегодня в 5 км от МКС.

Как сообщали в Роскосмосе, фрагмент не угрожает станции, поэтому ее орбита не корректировалась. Сближение ожидается в 07:18 мск. В середине ноября российские военные подтвердили поражение на орбите неработающего советского спутника. Как заверил министр обороны Сергей Шойгу, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Между тем, представитель госдепа Нед Прайс заявил, что российское испытание привело к появлению космического мусора, угрожающего МКС.