Депутат ГД предложил скрывать в сообщениях СМИ должности виновников резонансных ДТП.

Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный считает, что это может привести к подрыву репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников. Заявление Выборного «Газете.Ru» прозвучало после смертельного ДТП в Тюмени, в котором пьяный следователь задавил насмерть на своем BMW двух дорожных рабочих, убиравших снег на трассе. Ранее парламент Чечни предложил законодательно запретить распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности подозреваемых в совершении преступлений
2021-11-25T05:10:44+03:00
2021-11-25T05:10:48+03:00
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05:10, 25 ноября 2021
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