Начальника военного полигона Капустин Яр, генерал-майора Олега Кислова отправили под домашний арест.

По сведениям Ъ, ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Ранее его подчиненный признался, что разрешил коммерсантам вывезти 300 т мазута за взятку для себя и начальника полигона. Накануне Прудникова освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения. В Минобороны ход расследования не комментировали.