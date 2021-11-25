Начальника военного полигона Капустин Яр, генерал-майора Олега Кислова отправили под домашний арест.

По сведениям Ъ, ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Ранее его подчиненный признался, что разрешил коммерсантам вывезти 300 т мазута за взятку для себя и начальника полигона. Накануне Прудникова освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения. В Минобороны ход расследования не комментировали.
2021-11-25T05:09:19+03:00
2021-11-25T05:09:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 25 ноября 2021
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