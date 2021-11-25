ГД сегодня рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина.

Он подозревается в незаконной охоте. Ранее мандатная комиссия палаты рекомендовала депутатам дать согласие на соответствующее представление генпрокурора.
2021-11-25T05:08:14+03:00
2021-11-25T05:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 25 ноября 2021
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