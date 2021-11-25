ГД может рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о QR-кодах 16 декабря.

Рассмотрение этих документов предварительно внесено в планируемый календарь палаты на декабрь. Соответствующий проект постановления появился на сайте Думы накануне вечером. Это уже вторая версия календаря — в плане, опубликованном вчера утром, этих законопроектов еще не было. Ожидается, что Дума утвердит календарь работы сегодня.
2021-11-25T05:07:07+03:00
2021-11-25T05:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 25 ноября 2021
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