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05:07, 25 ноября 2021

ГД может рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о QR-кодах 16 декабря.

Рассмотрение этих документов предварительно внесено в планируемый календарь палаты на декабрь. Соответствующий проект постановления появился на сайте Думы накануне вечером. Это уже вторая версия календаря — в плане, опубликованном вчера утром, этих законопроектов еще не было. Ожидается, что Дума утвердит календарь работы сегодня.


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