Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:13, 25 ноября 2021

В Государственном балете Берлина приостановили показ «Щелкунчика».

Речь идет о постановке российских хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлаки, которая стала реконструкцией оригинального спектакля Мариуса Петипа. По сведениям Bild, спектакль отменили из-за «неполиткорректных» сцен. В ходе представления двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Также экспертам не понравились восточный танец с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом, а также китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками». Впрочем, пока постановку не планируют снимать с репертуара навсегда, но когда балет вернут, не уточняется.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 104 6 8227 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 75 6 7347 23.11
Новости

Депутат думы Владивостока от КПРФ предложил убрать из центра города памятник Александру Солженицыну Коммунист Максим Шинкаренко сказал «Интерфаксу», что в обществе существуют неоднозначные оценки личности писателя и его роли в истории государства

5 69 6 7690
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 114 6 12884 23.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 182 6 20961 19.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 164 6 21074 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 85 6 11416 19.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 13145 20.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 246 6 38190 24.11
Новости

В Кремле назвали аргументированной точкой зрения заявление Патрушева о том, что в Украине «может полыхнуть» Ранее Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах»...

5 53 6 8235
Блоги

Сергей Марков политолог

Диалог с антиваксерами Пока, правда, предлагается провести эту дискуссию чуть ли не в морге. Точнее, в красной зоне, в реанимации…

5 39 6 6272 24.11
Новости

Миллиардер Роман Абрамович выиграл суд по делу о клевете на него в книге «Люди Путина» В ходе процесса 9 утверждений в произведении британской журналистки Кэтрин Белтон в адрес российского бизнесмена были признаны ложными…

5 49 6 7918
Новости

В мэрию Владивостока поступило предложение демонтировать памятник писателю Александру Солженицыну Как сообщил депутат городской думы от КПРФ Максим Шинкаренко, в обществе существуют неоднозначные оценки личности писателя…

5 30 6 5328
Новости

Conflict Intelligence Team нашла очередные видеозаписи с передвижением российской техники к украинской границе На записях специалисты нашли танки, артиллерийские установки, машины с боеприпасами к ним, тяжелые огнеметные системы…

5 35 6 6570
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 332 6 65206 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 163 6 32593 20.11

Популярное за неделю

Новости

Руководители ковидных больниц написали открытое письмо общественным деятелям, которые выступают с критикой вакцинации Руководители ковидных больниц России написали открытое письмо общественным деятелям и политикам, которые выступают с критикой вакцинации

5 16 6 54544
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 68803 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4454 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 169 6 291693 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 288 6 107741 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334029
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5092228

Сегодня в эфире