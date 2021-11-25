В Государственном балете Берлина приостановили показ «Щелкунчика».

Речь идет о постановке российских хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлаки, которая стала реконструкцией оригинального спектакля Мариуса Петипа. По сведениям Bild, спектакль отменили из-за «неполиткорректных» сцен. В ходе представления двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Также экспертам не понравились восточный танец с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом, а также китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками». Впрочем, пока постановку не планируют снимать с репертуара навсегда, но когда балет вернут, не уточняется.
2021-11-25T04:13:19+03:00
2021-11-25T04:13:24+03:00
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04:13, 25 ноября 2021
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