Правительство Италии объявило о введении нового вида ковид попусков.

Как передает агентство ANSA, новый документ будет называться Super Green Pass. Срок его действия — с 6 декабря по 15 января с возможностью продления. Получить такой пропуск смогут только те, кто вакцинировался или недавно переболел коронавирусом. Существующий в настоящее время «базовый» Green Pass будут получать непривитые граждане на основании отрицательного теста на коронавирус.
2021-11-25T04:11:07+03:00
2021-11-25T04:11:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 25 ноября 2021
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