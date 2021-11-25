Правительство Италии объявило о введении нового вида ковид попусков.

Как передает агентство ANSA, новый документ будет называться Super Green Pass. Срок его действия — с 6 декабря по 15 января с возможностью продления. Получить такой пропуск смогут только те, кто вакцинировался или недавно переболел коронавирусом. Существующий в настоящее время «базовый» Green Pass будут получать непривитые граждане на основании отрицательного теста на коронавирус.