Власти Ленобласти намерены ужесточить антиковидные ограничения на время новогодних праздников.

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, в регионе введут QR-коды в общественном транспорте. Останутся в силе ограничения для участников массовых мероприятий. Ранее Александр Дрозденко отменил решение о признании иностранных QR-кодов туристов для походов в музей и рестораны региона.