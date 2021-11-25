Власти Ленобласти намерены ужесточить антиковидные ограничения на время новогодних праздников.

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, в регионе введут QR-коды в общественном транспорте. Останутся в силе ограничения для участников массовых мероприятий. Ранее Александр Дрозденко отменил решение о признании иностранных QR-кодов туристов для походов в музей и рестораны региона.
2021-11-25T04:09:55+03:00
2021-11-25T04:10:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 25 ноября 2021
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