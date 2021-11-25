Российская вакцина от коронавируса для детей получила регистрацию Минздрава.

Об этом заявил замглавы научного центра им. Гамалеи Денис Логунов. т Вакцина«Гам-КОВИД-Вак-М предназначена для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Детям младше 15 лет прививку будут делать с согласия одного из родителей, остальным – при их собственном согласии.
2021-11-25T04:08:08+03:00
2021-11-25T04:08:13+03:00
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04:08, 25 ноября 2021
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