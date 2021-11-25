«Газпром» согласился не прекращать поставки газа в Молдавию.

Кишиневу предоставлена отсрочка для оплаты долга. В компании заявили, что пошли на это, «проявляя добрую волю и в связи со сложной ситуацией, в которой могут оказаться граждане республики. В соответствии с ультиматумом, который «Газпром» выдвинул Молдавии 22 ноября, оплата долга должна была пройти в течение 48 часов — то есть газ должны были отключить еще вчера. Предоставление «Молдовагазу» правительственного кредита на погашение долга парламент страны сможет рассмотреть только сегодня.