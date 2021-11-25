Американские сенаторы предложили оказать Украине дополнительную военную помощь на $50 млн.

Как пишет американское издание «Политико», с инициативой выступили республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин. Соответствующую статью расходов они считают необходимым включить в проект оборонного бюджета на следующий год. В версии документа, ранее одобренного Палатой представителей Украина в текущем году уже может получить от США по военной линии около 300 млн долларов.
2021-11-25T04:05:30+03:00
2021-11-25T04:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 25 ноября 2021
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