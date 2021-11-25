Американские сенаторы предложили оказать Украине дополнительную военную помощь на $50 млн.

Как пишет американское издание «Политико», с инициативой выступили республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин. Соответствующую статью расходов они считают необходимым включить в проект оборонного бюджета на следующий год. В версии документа, ранее одобренного Палатой представителей Украина в текущем году уже может получить от США по военной линии около 300 млн долларов.