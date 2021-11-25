Расследователи из CIT нашли новые доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Они проанализировали фото и видео в соцсетях свидетельствующие о передвижении российских подразделений и и военной техники в регионы, граничащие с Украиной. В частности, экспертам удалось установить переброску новой техники в Воронежскую область, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. Эксперты отмечают, что технику свозят к границе Украины «в настораживающем количестве, которое нельзя объяснить перевооружением действующих частей.
2021-11-25T04:04:27+03:00
2021-11-25T04:04:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 25 ноября 2021
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