Евротройка обвинила Иран в отказе сотрудничества с МАГАТЭ для контроля его ядерной программы

Как говорится в совместном заявлении МИД Великобритании, Франции и Германии, уже девять месяцев как Иран приостановил все меры контроля в рамках т.н. «ядерной сделки». При этом, как утверждают авторы заявления, Иран обладает достаточным объемом ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.