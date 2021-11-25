Евротройка обвинила Иран в отказе сотрудничества с МАГАТЭ для контроля его ядерной программы

Как говорится в совместном заявлении МИД Великобритании, Франции и Германии, уже девять месяцев как Иран приостановил все меры контроля в рамках т.н. «ядерной сделки». При этом, как утверждают авторы заявления, Иран обладает достаточным объемом ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.
2021-11-25T03:13:16+03:00
2021-11-25T03:13:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 25 ноября 2021
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