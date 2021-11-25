Впервые правящая коалиция в ФРГ будет состоять из трех участников.

Согласно соглашению о создании нового правительства, его возглавит социал-демократ Олаф Шольц, министерские портфели получат «Зеленые» и свободные демократы Соглашение теперь должно быть утверждено каждой из партий. По информации издания Der Spiegel, Шольц может быть приведен к присяге в качестве нового канцлера ФРГ до 8 декабря, но не раньше 6-го.