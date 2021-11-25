Власти США пытаются исключить из оборонного бюджета санкции по «СП-2 "

Об этом пишет американский журнал «Форин полиси».

По сведениям издания, госсекретарь Энтони Блинкен и ключевые помощники президента на прошлой неделе призвали сенаторов отказаться от поправок, касающихся германских структур, участвующих в проекте По сведениям источников журнала в Конгрессе, администрация обращает внимание на важность позиции Германии, в случае возможного конфликта между Россией и Украиной.