Instagram начал предупреждать пользователей о «ложной информации» в аккаунте актрисы Марии Шукшиной.

Ее числе других известных противников вакцинации главврачи «ковидных» больниц пригласили в на экскурсию в «красные зоны», реанимации и морги. Ранее, как передает интернет издание URA.ru, подписчики Шукшиной жаловались, что ее страница пропала из их подписок.