Instagram начал предупреждать пользователей о «ложной информации» в аккаунте актрисы Марии Шукшиной.

Ее числе других известных противников вакцинации главврачи «ковидных» больниц пригласили в на экскурсию в «красные зоны», реанимации и морги. Ранее, как передает интернет издание URA.ru, подписчики Шукшиной жаловались, что ее страница пропала из их подписок.
2021-11-25T03:06:29+03:00
2021-11-25T03:06:33+03:00
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03:06, 25 ноября 2021
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