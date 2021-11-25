В МГУ около 4% сотрудников отстранили от работы со студентами из-за отказа вакцинироваться.

Как передает ТАСС, об этом рассказал ректор ВУЗа Виктор Садовничий. По его словам, из двадцати тысяч сотрудников это около 800 человек. Садовничий добавил, что на трех факультетах насчитывается до ста противников вакцинации. Какие это факультеты, он не уточнил. Ранее сообщалось, что Росздравнадзор начал вычислять антипрививочников и передавать их данные в СК и прокуратуру.