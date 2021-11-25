Президент России поддержал предложение продлить до года сертификат для переболевших ковидом.

С инициативой на совещании у Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас такой сертификат и, соответственно, QR-код у переболевших действительны в течение полугода. При этом у вакцинированных сертификат действует год. По словам Голиковой доля тех, кто заболевает COVID-19 повторно не превышает 1 проц.