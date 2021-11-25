Президент России поддержал предложение продлить до года сертификат для переболевших ковидом.

С инициативой на совещании у Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас такой сертификат и, соответственно, QR-код у переболевших действительны в течение полугода. При этом у вакцинированных сертификат действует год. По словам Голиковой доля тех, кто заболевает COVID-19 повторно не превышает 1 проц.
2021-11-25T03:04:34+03:00
2021-11-25T03:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 25 ноября 2021
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